Краще не зловживати: як кава впливає на шкіру

Кава - один з найпопулярніших напоїв у світі. Вона має приємний аромат, міцний смак і підбадьорливий ефект. Однак, незважаючи на свої переваги, кава може негативно впливати на здоров'я.

Про це пише Ukr.media.

Шкідливість кави для шкіри

Кава є одним із тригерів загострення хронічних і дерматологічних захворювань, зокрема вугрової хвороби (акне) і розацеа. Ці захворювання супроводжуються запаленням шкіри, і кава може посилювати цей процес.

Крім того, кава зневоднює організм. Це може призвести до сухості шкіри, появи зморшок і інших проблем.

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Шкода кави для серцево-судинної системи

Кава підвищує артеріальний тиск. Це може бути небезпечно для людей, які страждають на серцево-судинні захворювання.

Крім того, кава може посилювати аритмію.

Як мінімізувати шкоду кави

Щоб мінімізувати шкоду кави для здоров'я, слід дотримуватися наступних рекомендацій:

Обмежте споживання кави до однієї-двох чашок на день.

Не додавайте в каву цукор, молоко або інші добавки, які можуть посилити негативні ефекти напою.

Якщо ви страждаєте на хронічні захворювання, перед вживанням кави проконсультуйтеся з лікарем.

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