Краще триматися подалі: які знаки зодіаку не можуть створити пару

Людські стосунки зазвичай визначаються схожістю характерів, та однакових життєвих цінностей. Водночас часто деякі люди ідеально підходять один одному і чудово доповнюють один одного, а деякі – просто не можуть ужитися з деякими людьми.

Астрологи кажуть про те, що можна простежити кілька пар знаків зодіаку, які точно не підходять один одному. Проте таку залежність йдеться у матеріалі видання Оfeminin .

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Овен і Козеріг

Ці знаки зодіаку обидва мають сильний характер, вони вперті, знають, чого хочуть, і не готові йти на поступки. Крім того, у них різні темпераменти, тому їм буде складно функціонувати разом. Овен імпульсивний і часто діє необдумано, що діє на Козерога, як червона ганчірка на бика. Один дуже веселий по натурі, тоді як інший є надзвичайно сумлінною та відданою людиною. Козеріг і Овен - жахливе поєднання.

Близнюки і Рак

Незважаючи на те, що вони стежать один за одним, вони погано ладнають. А все тому, що у Близнюків і Раків абсолютно різні темпераменти і потреби. Їм важко йти на компроміс, тому що вони хочуть чогось зовсім іншого. Близнюки відкриті, люблять зміни і не можуть сидіти на місці. Їм властива прямота і зосередженість на собі. Раки, навпаки, віддають перевагу спокійному малорухливому способу життя. Для них важливі такі цінності, як традиції та сім'я. Спільне життя тільки зашкодить і розлютить один одного, або вони почнуть розлучатися.

Водолій і Риби

У цих знаків зодіаку зовсім інші очікування та потреби у стосунках. Водолій - індивідуаліст, скупий у проявах почуттів, любов для нього не на першому плані. Він вважає за краще зосереджуватися на інших аспектах життя. З іншого боку, Риби дуже емоційні і потребують багато уваги. Вони схильні втрачати себе у стосунках. У таких стосунках Водолій завжди почуватиметься загнаним у кут і обмеженим, а Риби — недооціненими та непоміченими. Зірки не пророкують цій парі блискучого майбутнього.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали жінок за зодіаком, які найбільш ревниві.

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