Краще ніж добрива: що додати в ґрунт, щоб збільшити родючість

З приходом весни настає час подбати про ґрунт, який протягом літа виснажується та втрачає свої поживні властивості. Одне з найважливіших завдань цього періоду – розкислення ґрунту вапном.

Розкислення ґрунту вапном – це простий, але ефективний спосіб забезпечити вашим рослинам все необхідне для рясного плодоношення в наступному сезоні, пише noviydoctor.

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Чому ґрунт стає кислим?

Одним з основних факторів, що спричинюють осіннє закислення ґрунту, є гниття опалого листя та рослинних залишків. Цей процес веде до накопичення органічних кислот, які знижують рівень pH ґрунту. Підвищена кислотність негативно впливає на його структуру, погіршуючи проникнення вологи та поживних речовин. Це, в свою чергу, призводить до зниження врожайності та погіршення росту рослин.

Як розкислення вапном допомагає ґрунту?

Вапно – це природний лужний матеріал, який нейтралізує кислоти в ґрунті, підвищуючи його pH. Це робить ґрунт більш сприятливим для росту рослин, покращуючи доступність поживних речовин і води.

Як правильно розкислювати ґрунт вапном?

Підготовка:

Ретельно полийте ґрунт.

Розподіліть по грядці тонкий шар органічного матеріалу (компост, перегній).

Розчиніть вапно у воді згідно з інструкцією.

Внесення:

Розподіліть розчин вапна по грядці.

Ще раз рясно полийте ґрунт.

Перекопайте ґрунт, щоб вапно рівномірно розподілилося.

Переваги осіннього розкислення:

Підвищення родючості ґрунту.

Збереження його структури та поживних властивості.

Створення оптимальних умов для росту рослин.

Важливо:

Перед розкисленням визначте рівень кислотності ґрунту за допомогою спеціального тест-набору.

Чітко дотримуйтесь інструкцій щодо внесення вапна, адже надмірне його використання може призвести до негативних наслідків.

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