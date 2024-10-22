Лофери зі шкарпетками: як створити модний осінній лук

Лофери – це стильне та універсальне взуття, яке чудово підходить для різноманітних образів, як на початку осені з теплою погодою, так і в прохолодні, дощові дні. Вони не лише стильні, але й дуже зручні.

Пропонуємо поради, як поєднувати лофери зі шкарпетками, щоб створювати оригінальні та виразні образи. Про це пише РБК-Україна.

Лофери та класичні брюки з джемпером

Навіть найстриманіший образ з чорними штанами та лоферами може виглядати свіжо, якщо додати до нього білі шкарпетки. Завершіть лук стильним укороченим джемпером і шкіряною курткою-косухою.

Пальто, джинси та лофери

Поєднання довгого пальта або тренчу з прямими джинсами блакитного кольору – це класика, яка завжди актуальна. Для завершення образу додайте футболку, картату сорочку та лофери, а яскраві шкарпетки підкреслять індивідуальність.

Теплий жакет, джинси та лофери

Восени можна додати до свого гардероба теплий піджак зі змішаних матеріалів, таких як вовна чи кашемір. Під жакет чудово пасуватиме сорочка або светр, а також прямі джинси. Завершіть образ коричневими лоферами зі шкарпетками з візерунком і шарфом на шиї.

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Коротка сукня, лофери та шкарпетки

Комбінація лоферів зі шкарпетками та мінісукнею стане вашою родзинкою і збереже тепло в прохолодні осінні дні. Доповніть образ піджаком або довгим пальтом та великою сумкою.

Трикотажна сукня, замшеве пальто та лофери

Для тих, хто хоче поєднати декілька трендів одночасно, чудовим варіантом буде коротка трикотажна сукня, лофери з чорними шкарпетками і довге коричневе замшеве пальто. Завершіть образ об'ємною сумкою, і ви готові до ділової зустрічі або романтичної прогулянки.

Нагадаємо, раніше стилісти назвали речі, які обов'язково мають з'явитися у гардеробі кожної модниці цієї осені.

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