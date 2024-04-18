Листя орхідей вкрилося коричневими плямами та стало липким: на що хворіє квітка та як лікувати

Шкідники, які атакують домашні рослини можуть бути непомітними аж до моменту, як рослина загине. Щоб вчасно помітити та почати боротися зі шкідниками, потрібно час від часу оглядати листя та стебла домашніх квітів.

Для прикладу, на орхідеях можуть з'явитися коричневі плямки. Якщо ви вважаєте, що листя починає сохнути, то це може бути не так. Орхідею могли атакувати шкідники, які звати коричневою лускою (вид щитівки).

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Це найпоширеніша комаха-шкідник орхідей. Існує щонайменше 27 видів луски. Вони класифікуються як м’які та жорсткі. На щастя, тверда луска рідше зустрічається на орхідеях, але її можна впізнати за жорсткими коричневими куполами дорослої самки.

М’яка луска пошкоджує рослину, висмоктуючи з рослини сік. Він також залишає після себе липкі виділення, які називаються медяною росою. Тверда луска не залишає це виділення. Велике зараження самців буде виглядати порошкоподібним і білим. Дорослі самки створюють більші лусочки, які захищають яйця. М’яку луску можна знайти на нижній стороні листя, уздовж стебла і навіть у коренях і кореневищах.

Орхідеї особливо сприйнятливі до типу коричневої м’якої луски, яка називається лускою Буасдуваля. Луска Буаздуваля часто з’являється на нижньому боці листя вздовж середніх жилок. Тверда луска рідше зустрічається на орхідеях, але її можна впізнати за жорсткими коричневими куполами дорослої самки.

Лікування всіх нападів шкідників починається з наступного:

Відокремте рослину від інших рослин. Обробіть рослину інсектицидами. Ви можете використати ізопропіловий спирт – змочіть ватний диск цією рідиною та протріть листя орхідеї з обох боків, потім пройдіться по стеблах рослини й по квітконосах.

Тримайте рослини сухими та ізолюйте їх, щоб запобігти поширенню чи появі зараження. Після ізоляції та обробки спостерігайте за ними протягом 1-2 тижнів.

Потім обприскайте рослини інсектицидами повторно. Робіть це рано вранці та тримайте рослини сухими після обприскування. Не поливайте рослини в день обробки.

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