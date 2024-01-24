Ліниві пиріжки з яйцями та зеленою цибулею: рецепт

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Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо ЛІНИВІ ПИРІЖКИ З ЯЙЦЯМИ ТА ЗЕЛЕНОЮ ЦИБУЛЕЮ

Все швидко, легко та дуже смачно. Готуйте та насолоджуйтесь.

А ви готуєте пироги та пиріжки з солоною начинкою?

Ліниві пиріжки з яйцями та зеленою цибулею

200 г борошна (8 ст. л.)

5 г харчової соди (1 ч. л.)

сіль

300 мл кефіру або айрану

50 г яйця (1 шт.)

30 мл рафінованої олії (для тіста) (2 ст. л.)

Додатково:олія для смаження

Начинка:200-300 г зеленої цибулі3 яйцякріп

Приготуємо тісто:

✅ Змішуємо борошно з харчовою содою та сіллю.

✅ У великій мисці змішуємо: айран або кефір, яйце, рослинну олію, борошно з сіллю та харчовою содою. Ретельно перемішуємо, щоб не було комочків.

✅ Додаємо дрібно нарізані яйця, кріп та зелену цибулю. Перемішуємо.Тісто готове.

✅ Смажимо пиріжки на розігрітій пательні. Викладаємо невеликі порції тіста в розігріту олію

.✅ Обов’язково накриваємо кришкою.

✅ Перевертаємо та знову накриваємо кришкою.

✅ Викладаємо пиріжки на паперовий рушник для того, щоб прибрати зайву олію.Готово! Усім смачного!

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