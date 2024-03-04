Ліниві голубці у сметанному соусі: рецепт швидкої вечері

БЛОГ

Фарш яловичий - 700г

капуста - 300г

Рис - 150г (сухий)

Цибуля - 1 шт

морква - 1 шт

яйця - 1 шт

сіль, перець за смаком

Соус:

Сметана - 250г

томатна паста - 2 ст.л

вода - 400мл сіль

перець за смаком

Відварюємо рис до готовності.

Капусту дрібно подрібнюємо, дрібно нарізаємо цибулю, а моркву натираємо на крупній тертці. Обсмажуємо цибулю на олії близько хвилини, додаємо моркву і смажимо разом пару хвилин. Потім додаємо капусту, солимо, перчимо і тушкуємо під кришкою до м’якості близько 10 хвилин.

До фаршу додаємо охолоджений рис, підсмажування (не гаряче), яйце, сіль, перець і добре перемішуємо.

Ліпимо ліниві голубці і викладаємо їх у форму. Для соусу змішуємо сметану, томатну пасту, воду, сіль і перець. Заливаємо голубці і прибираємо в розігріту до 180 градусів духовку на 1 годину. Під час процесу поливаємо 1-2 рази зверху соусом, щоб вони не підсихали зверху.

Ну а для смачного повітряного пюре до картоплі додаємо масло, гаряче молоко і після пом’яття трохи збиваємо міксером.

Готуємо з любов’ю.