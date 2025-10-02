Легко готується, швидко зʼїдається: рецепт яблучного повидла з цитрусами на зиму

Домашнє яблучно-цитрусове повидло — це ароматна заготівля, у якій поєднується ніжна солодкість яблук із легкою кислинкою апельсина та лимона. Воно ідеально смакує з чаєм, підходить як начинка для пирогів, млинців чи тостів.

Приготування займає близько години, а зберігати повидло можна всю зиму. Про це пише Shuba.

Головні особливості цього рецепту:

найкраще брати кислі яблука — вони забезпечують густішу текстуру;

якщо плоди солодкі, цукру можна додати менше;

додаткові згущувачі (желатин чи пектин) не потрібні — достатньо уварювання;

готовність перевіряють краплею на тарілці: якщо не розтікається, маса вже має потрібну густину;

за умови зберігання у стерилізованих банках смакота залишиться свіжою до наступного сезону.

Інгредієнти:

яблука — 1,2 кг

апельсин — 1 шт.

лимон — 0,5 шт.

цукор — 700 г

Як приготувати:

Яблука очисти від шкірки та серцевини, наріж кубиками. З апельсина й лимона зніми цедру та вийми м’якоть. Поклади яблука та цитрусові у каструлю, додай цукор і залиш на пів години, щоб виділився сік. Постав каструлю на середній вогонь, доведи до кипіння й томи ще 30–40 хвилин, час від часу помішуючи. Капни трішки повидла на тарілку: якщо після охолодження воно не розтікається, маса готова. За бажання перебий блендером. Гаряче повидло розлий у стерилізовані банки, щільно закрий і залиш охолонути під рушником.

