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Здоров'я

Легкий спосіб збагатити свій весняний раціон корисними речовинами

Тетяна Фіалкова

Легкий спосіб збагатити свій весняний раціон корисними речовинами
Легкий спосіб збагатити свій весняний раціон корисними речовинами

Пророщений маш.

Зараз багато хто скаржиться на брак овочів та свіжої зелені, при цьому маючи доступ до бобових/злаків, які можна легко пророщувати і тим самим збагачувати свій весняний раціон цінними нутрієнтами.

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Пророщенный маш мой любимчик, так как имеет нежный сладковатый вкус и чем-то напоминает свежий зеленый горошек.

Сырой пророщенный маш намного легче для пищеварения, чем отварные бобовые. Он редко у кого вызывает вздутие, дискомфорт в ЖКТ.

Благодаря проращиванию, маш обогащается витаминами группы В, С, А, Е; становится хорошим источником клетчатки, микроэлементов, фолиевой кислоты. Пророщенный маш – источник легкодоступных аминокислот. По этой причине особенно полезен беременным и кормящим. Проростки смягчают токсикоз, насыщают организм белками, фолатами.

При проращивании:

•количество клетчатки возрастает с 6,9% до 8,9%.

•количество витамина С увеличивается с 6,35 до 42,32 мг/100г.

•суммарное содержание антиоксидантов в процессе прорастания семян этого растения увеличивается в 5,1 раза.

•объем и масса увеличиваются в несколько раз.

Прорастает маш за двое-трое суток, проращивать его очень легко.

Готовые проростки можно есть просто так или в составе салата, посыпать любую термообработанную пищу, добавлять в смузи. Ограничений в дневной порции нет.

Хранить пророщенный маш можно 2-3 дня в холодильнике в контейнере, предварительно просушив от избытка влаги.

Как проращиваю:вначале промываю, затем заливаю маш доверху водой в глубокой тарелке. Так он настаивается 6-8 часов (удобно оставлять на ночь). Далее снова промываю, высыпаю в плоскую посуду и наливаю немного воды так, чтобы она не покрывала полностью зернышко. Через 10-12 часов маш проростает, а воды при этом практически не остается. Снова промываю его проточной водой в дуршлаге. Зеленая шелуха легко слетает при промывании. Вот и все, можно есть.

Джерело:facebook.com

Здоров'я