Легкі у догляді та розкішно виглядають: топ-3 трендові стрижки цієї осені

Осінь – чудовий час для змін. І якщо ви хочете освіжити свій образ і виглядати молодше, то багатошарова стрижка – це саме те, що вам потрібно! Ці зачіски не лише додадуть об’єму та текстури волоссю, але й зроблять ваш образ більш сучасним та стильним. Про це пише ТСН.

Чому багатошарові стрижки такі популярні?

Градуйовані пасма створюють ефект об’ємного волосся, що робить обличчя свіжішим і молодішим.

Підходять для різних типів волосся і форм обличчя.

Багатошарові стрижки не вимагають складного укладання і довго тримають форму.

Допомагають приховати тонке волосся, а також вікові зміни на обличчі.

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Топ-3 багатошарових стрижок осені:

Текстурований боб

Класика, яка ніколи не виходить з моди. Градуйовані пасма додають волоссю об’єму і рухливості. Ідеальний варіант для тих, хто хоче виглядати стильно і доглянуто.

Текстурований боб. Джерело: Instagram Текстурований боб. Джерело: Instagram

Подовжена біксі

Сміливий і сучасний варіант для тих, хто не боїться експериментів. Поєднання елементів боба і піксі робить цю стрижку універсальною і жіночною.

Подовжена біксі. Джерело: Instagram Подовжена біксі. Джерело: Instagram

Філіровані кінчики

Додадуть вашому образу легкості та невимушеності. Ідеально підходить для власниць тонкого і непослушного волосся.

Філіровані кінчики. Джерело: Instagram Філіровані кінчики. Джерело: Instagram

Як вибрати ідеальну багатошарову стрижку?

Важливо враховувати форму обличчя при виборі стрижки. Наприклад, для круглого обличчя краще підійдуть стрижки з подовженими пасмами спереду, а для овального – будь-який варіант. Для тонкого волосся ідеально підійдуть стрижки з градуюванням, які додадуть об’єму. А для густого волосся можна вибрати більш складні багатошарові стрижки. Якщо у вас мало часу на укладку, обирайте стрижки, які не вимагають особливого догляду.

Нагадаємо, раніше стилісти назвали ідеальну стрижку для жінок будь-якого віку.

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