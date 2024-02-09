Легка сирна запіканка без борошна: простий рецепт
Легка сирна запіканка без борошна: простий рецепт
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Для сирної запіканки вам знадобиться:
1 кг сиру, 9%
0,5 л сметани 20%
5 яєць
4 ложки цукру
4 ложки манної крупи
Ванілін або ванільний цукор
Все це збити блендером до однорідної текстури в крем.
Форму для запікання змастити вершковим маслом, попередньо розігрійте духовку до 180 градусів.
Запікати 60 хвилин при 180 градусів, після, дати повільно охолонути в духовці - відкривши дверцята.
Смачного!