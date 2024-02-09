Легка сирна запіканка без борошна: простий рецепт

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Для сирної запіканки вам знадобиться:

1 кг сиру, 9%

0,5 л сметани 20%

5 яєць

4 ложки цукру

4 ложки манної крупи

Ванілін або ванільний цукор

Все це збити блендером до однорідної текстури в крем.

Форму для запікання змастити вершковим маслом, попередньо розігрійте духовку до 180 градусів.

Запікати 60 хвилин при 180 градусів, після, дати повільно охолонути в духовці - відкривши дверцята.

Смачного!