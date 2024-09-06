Легенди повертаються: топ стрижок з 90-х, які будуть знову на піку популярності цієї осені

Стрижки, які здобули величезну популярність наприкінці 90-х років, знову стали трендом у світі моди. Це не дивно, адже вони виконують одразу кілька функцій: омолоджують, радикально змінюють образ і надають волоссю об'єму та густини.

Саме тому ці зачіски стали улюбленими серед сучасних модниць і, ймовірно, надовго збережуть свою популярність. Про це пише ТСН.

Каскад

Дана зачіска підходить для волосся будь-якої довжини та структури, тому вже кілька десятків років залишається надзвичайно популярною. Каскад омолоджує, приховує недоліки в зоні очей та обличчя і додає волоссю об'єму. Така стрижка підкреслює красу жінки будь-якого віку та надає образу грайливості. Завдяки різним ступеням градуювання, кожна жінка може знайти ідеальний варіант для себе і виглядати бездоганно.

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Асиметрична піксі-шеггі

Це сучасна інтерпретація класичної стрижки шеггі, що характеризується пасмами різної довжини, створюючи ефект омолодження та ігрового вигляду. Така багатошарова зачіска додає волоссю вражаючого об'єму та густини. Піксі-шеггі стане ідеальним варіантом для жінок, які прагнуть радикально змінити свій образ і водночас виглядати молодше.

Асиметричний боб

Ще одна асиметрична зачіска, яку зіркові стилісти радять жінкам зрілого віку, має омолоджувальний і коригувальний ефекти. Ця стрижка робить обличчя більш видовженим і підкреслює виразність погляду. Асиметричний боб є універсальним варіантом, який підійде всім жінкам без винятку. Особливо він підходить для власниць круглих і квадратних облич, оскільки асиметрія пасом допомагає видовжити їхню форму.

Нагадаємо, раніше стилісти назвали ідеальну стрижку для жінок будь-якого віку.

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