Лікувальні властивості насіння льону: що потрібно знати

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Насіння льону має цілу низку корисних властивостей при регулярному вживанні:

~ знижують рівень "поганого" холестерину.

~ покращують перистальтику кишечника і допомагають нормалізувати регулярність випорожнень.

~ покращують стан печінки, показані при жировому гепатозі.

~ стимулюють функцію жовчного міхура.

~ сприятливо впливають на вироблення протизапальних гормонів PG-1 та PG-3.

~ "зволожують" шкіру за рахунок високого вмісту рослинних омега-3.

~ благотворно впливають на когнітивні здібності.

~ показані при остеоартритах, остеоартрозах та остеопорозі.

Далі текст мовою оригіналу

Семена льна богаты на SLD - это предшественники лигнанов, которые являются сырьем для нашого толстого кишечника и которые участвуют в синтезе двух фитоэстрогенов – энтеродиола и энтеролактона. Последние для женщин крайне полезны, так как они снижают(!) негативное воздействие наших "родных" эстрогенов на ткани молочных желез и матки. Тем самым профилактируют риск развития рака молочной железы, эндометрия и шейки матки. А также хорошо помогают в комплексной терапии синдрома доминирования эстрогенов.

Повторюсь, что фитоэстрогены очень полезны при эстрогендоминировании. И никак не наоборот, а то ходят мифы на эту тему.

У мужчин фитоэстрогены снижают риски развития рака простаты.

Достаточно съедать на регулярной основе 1-2 столовые ложки семян льна в день.

Для удобства, перемолотые семена льна можно хранить в плотно закрытой емкости при комнатной температуре несколько недель – они быстро не окисляются за счет богатого состава по антиоксидантам. Так что хранить семена измельченными можно.

Льняную кашу достаточно есть пару раз в неделю, как десерт или в качестве завтрака (сладкие завтраки не всем подходят). Также льняную кашу можно готовить соленой – добавлять зелень, специи, авокадо.