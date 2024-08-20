Лайфхак, який допоможе відлякати голубів: які рослини варто висадити біля будинку

Деякі запахи можуть ефективно відлякувати голубів. Щоб вберегти ваші зелені насадження та житло від цих крилатих, фахівці радять висаджувати певні рослини.

Про них розповів виданню Daily Express експерт із боротьби зі шкідниками Зак ДеАнджеліс.

За його словами, голуби зазвичай віддають перевагу оселям, де вони можуть безперешкодно знаходити їжу та будувати гнізда. Проте співіснування з ними може викликати дискомфорт для людей, оскільки птахи часто забруднюють територію своїми відходами. Крім того, вони можуть завдавати шкоди рослинам, поїдаючи їх плоди.

Але, як стверджує ДеАнджеліс, відлякування голубів може бути досить простим, якщо ви знаєте, які запахи їм не до вподоби. Він радить висаджувати на вашій ділянці такі рослини, як цибуля та часник, оскільки їх гострий запах та смак не подобаються птахам.

ДеАнджеліс зазначає, що голуби намагатимуться уникати місць з такими ароматами.

Найкраще висаджувати цибулю та часник по периметру вашого саду, звертаючи особливу увагу на місця, де голуби зазвичай люблять збиратися, такі як їхні улюблені дерева та квіти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про топ-5 дієвих методів, які допоможуть відлякати ос.

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