Кулінари розкрили хитрість, як замаринувати цибулю без оцту та лимонної кислоти
Маринована цибуля – це смачний і універсальний інгредієнт, який можна додавати в салати, бутерброди, гамбургери та інші страви. Для маринування цибулі традиційно використовують оцет або лимонну кислоту, але є й інші варіанти, які не містять цих інгредієнтів.
З різних причин кулінари відмовляються від маринування цибулі з додаванням оцту та лимонної кислоти. Насамперед ці продукти протипоказані людям, у яких проблеми зі шлунком; або ж у вас вдома їх просто немає.
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Найпростіша хитрість – до нарізаної цибулі додати олію із запахом і присипати великою сіллю. Залиште маринуватися на 4-5 годин. У результаті отримаєте оригінальну на смак мариновану цибулю.
Пропонуємо ще два рецепти маринованої цибулі без оцту та лимонної кислоти.
Рецепт маринованої цибулі з водою
Інгредієнти:
- 1 цибулина, дрібно нарізана
- 2 столові ложки цукру
- 2 столові ложки солі
- 1/4 склянки води
- 1/4 склянки рослинної олії
Приготування:
- Змішайте в мисці цукор, сіль, воду та рослинну олію.
- Додайте цибулю і перемішайте.
- Накрийте миску харчовою плівкою і залиште в холодильнику на 3-4 години.
Цибулю можна маринувати довше, якщо ви хочете, щоб вона була більш м'якою.
Рецепт маринованої цибулі з орегано та базиліком
Інгредієнти:
- 1 цибулина, дрібно нарізана
- 2 столові ложки цукру
- 1 столова ложка солі
- 1/4 склянки оливкової олії
- 1 чайна ложка сухого базиліка
- 1 чайна ложка сухого орегано
Приготування:
- Змішайте в мисці цукор, сіль, оливкову олію, базилік та орегано.
- Додайте цибулю і перемішайте.
- Накрийте миску харчовою плівкою і залиште в холодильнику на 3-4 години.
Цей рецепт додасть цибулі пікантний смак і аромат.
Ви можете експериментувати з різними інгредієнтами, щоб знайти свій улюблений рецепт маринування цибулі без оцту та лимонної кислоти.
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