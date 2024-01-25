Кулінари пояснили, як легко зберегти шпинат свіжим та хрустким

Шпинат може швидко стати зів’ялим і слизистим, як і більшість листових овочів. Якщо листя не стає мокрим, воно швидко в’яне до жовтого або коричневого кольору з кожним днем.

Однак при правильному зберіганні він залишатиметься свіжим тижнями. Про це повідомляє Express.co.uk.

Достатньо перекласти шпинат у сумку на блискавці після покупки та вставити туди паперовий рушник. Це забезпечить свіжість та хрусткість шпинату на тижні.

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Для додаткової свіжості шпинат можна помити перед тим, як перекласти в пакет на блискавці, але його потрібно ретельно висушити. Це можна зробити, процідивши листя на ситі або друшляку, перш ніж обмокнути їх чистим рушником.

Надлишок вологи є основним фактором, який змушує шпинат псуватися в холодильнику, але за допомогою паперу він вбирає надлишок, щоб зберегти листя свіжими та хрусткими.

Після цього складіть паперовий рушник у пакет на блискавці, а потім наповніть його чистим сухим шпинатом. Шпинат також можна заморожувати без паперових рушників, щоб використовувати листя у супах і стравах з пастою.

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