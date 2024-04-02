Кулінарний трюк з цвітною капустою: навіщо досвідчені господині б'ють нею об стіл

Цвітна капуста – це справжній скарб для здоров’я. Вона містить багато вітамінів, мінеральних речовин та антиоксидантів. Також цей овоч сприяє підтримці імунної системи, здоров’ю шкіри та затримує ознаки старіння.

Через незвичайну форму капусти вона може здаватися складною для обробки. Проте існують прості методики, які дозволяють легко розділити її на окремі суцвіття. Про них розповідає UAportal.

Як розібрати цвітну капусту і навіщо бити нею об стіл

Це спростить процес підготовки цвітної капусти, роблячи її більш зручною для подальшого приготування. Ось як ефективно почистити овоч:

Видаляємо з капусти зайве листя. Закладаємо її у кульок. Енергійно стукаємо ним об поверхню столу.

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Після цих дій, у кульку ви знайдете ідеально підготовлені шматочки для подальшого приготування. Тепер, коли капуста готова до варіння, розглянемо оптимальний спосіб її приготування.

Як і скільки варити цвітну капусту перед смаженням

Для початку, доведіть воду до кипіння в каструлі достатнього розміру і додайте трохи солі. Якщо ви не плануєте подальшої термічної обробки, то варіть її в киплячій воді протягом 10-15 хвилин. Чим більше часу капуста проведе на вогні, тим ніжнішою вона стане.

Якщо ви збираєтеся смажити капусту, варіть її лише 5-7 хвилин, щоб вона залишилася хрусткою. Після цього можна сміливо приступати до смаження з додаванням часнику, цибулі та ваших улюблених спецій для надання страві особливого смаку.

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