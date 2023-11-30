Кулінарний експерт поділився найкращим способом зберігання хліба без холодильника

Хліб може досить швидко стати черствим і пліснявим. Однак цього легше запобігти, ніж багато хто думає.

Хоча багато людей зберігають хліб в холодильнику, один кулінарний експерт стверджує, що це непотрібно. Про це повідомляє Express.co.uk.

Вона розкрила один спосіб зберігання хліба, який працював набагато краще, ніж усе, що вона пробувала. Йдеться про зберігання в оригінальній упаковці.

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За словами експерта, пакування для хліба є найкращим варіантом, якщо зберігати його при кімнатній температурі. Простіше кажучи, розрізаний хліб слід покласти назад у пакет із загнутим кінцем.

Потім його можна залишити на кухонному столі подалі від гарячих приладів, де він залишиться м’яким і пухким. Однак цей метод працює лише для хліба, загорнутого в паперові чи пекарські пакети, а не для повністю пластикових.

Попри те, що це збереже максимальну свіжість хліба протягом приблизно трьох додаткових днів, найкращий спосіб продовжити термін придатності – охолодити хліб. Загорніть хліб у плівку або поліетиленовий пакет і зберігайте у морозилці.

Нагадаємо, що хліб можна замінити індійськими коржиками з цілозернового борошна атта. Їхня унікальність в тому, що чапаті (так називають ці коржики) можна їсти самостійно або наповнювати різними начинками.

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