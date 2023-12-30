Котик тільки подякує: Навіщо насипати соду в котячий лоток

Як видалити неприємний запах з котячого туалету

Кожен власник кішки знає, як важливо підтримувати свіжість і чистоту в туалетному лотку свого вихованця. Однак навіть дорогі наповнювачі не завжди можуть впоратися з неприємними запахами.

У цьому випадку на допомогу приходить харчова сода, яка є доступним і ефективним засобом для очищення туалетного лотка, пише ukr.media.

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Для того, щоб використовувати харчову соду для туалету кішки, необхідно дотримуватися наступних рекомендацій:

При кожній заміні наповнювача додайте в лоток 50 грамів харчової соди і ретельно перемішайте її з наповнювачем.

Щоб посилити ефект, можна додати в лоток кілька крапель ефірного масла, наприклад, лаванди або евкаліпта.

Щодня видаляйте з лотка забруднені грудочки фекалій та сечі.

Харчова сода має такі корисні властивості, які роблять її ідеальним засобом для очищення туалетного лотка кішки:

Вона абсорбує вологу і неприємні запахи.

Зменшує кислотність сечі, що запобігає утворенню каміння в сечовому міхурі.

Має бактерицидні властивості, які допомагають запобігти розмноженню мікробів.

Харчова сода є абсолютно безпечною для кішок. Вона не викликає алергічних реакцій і не є токсичною.

Таким чином, харчова сода є простим і ефективним способом підтримувати чистоту і свіжість туалетного лотка кішки.

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