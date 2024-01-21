Кіт надзюрив в автомобілі: як ефективно позбутися запаху котячої сечі

Запах котячої сечі в машині може бути жахливим. Він не тільки неприємний, але й може бути небезпечним для вашого здоров'я.

Якщо кішка замість лотка, сходила до туалету в машині, вам потрібно буде швидко позбутися запаху, щоб запобігти його поширенню, попередили фахівці з askmycats.

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Існує кілька способів позбутися запаху котячої сечі в машині. Найкращий спосіб залежить від того, наскільки свіжа пляма та з якого матеріалу зроблені поверхні, які забруднила тварина.

Якщо пляма свіжа, ви можете спробувати видалити її, використовуючи воду і мильний розчин. Нанесіть розчин на пляму і протріть її губкою. Дайте розчину висохнути на повітрі.

Якщо пляма засохла, вам знадобиться сильніший засіб для виведення плям, зокрема, ферментний – він призначений для видалення запахів тварин. Нанесіть засіб на пляму і залиште його на кілька годин або протягом ночі. Потім протріть пляму губкою і промийте її водою.

Можна спробувати оцтовий розчин. Оцет та воду змішайте 1 до 1 та нанесіть на пляму й залиште на кілька хвилин. Потім протріть пляму губкою і промийте вологою ганчіркою.

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Якщо ви хочете позбутися запаху терміново, засипте пляму содою та залиште діяти на ніч. Потім візьміть пилосос та приберіть соду з тканини сидіння.

У разі, якщо пляма від котячої сечі не зникла після цих кроків, ви можете спробувати використовувати 3-відсотковий розчин перекису водню. Нанесіть розчин на пляму за допомогою очної піпетки та промокніть його сухим рушником.

"Будьте терплячі. Може знадобитися кілька разів, щоб повністю видалити запах", – додали експерти.

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