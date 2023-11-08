Косметологи відповіли, чи можна постійно носити сережки та спати в них

Косметологи підкреслюють небезпеку тривалого носіння сережок та важливість ретельного догляду за проколами у вухах. На думку фахівців, важливо пам‘ятати, що сережки потребують систематичного очищення, повідомляє Ukr.Media.

Застібки сережок можуть стати місцем скупчення бактерій. Мікроорганізми також можуть залишатися в дірочках мочок у вухах, а також в виділеннях сальних і потових залоз.

Для попередження проблем зі шкірою, фахівці радять регулярно знімати сережки і ретельно чистити їх. Рекомендується обробляти сережки раз на тиждень. Це можна зробити, замочуючи їх у мильному розчині чи потримавши у розчині хлоргексидину або мірамістину протягом пів години.

Читайте також: Чому одяг потрібно прати вивернутим: просте пояснення

Фахівці також підкреслюють, що так потрібно робити, як зі срібними, так і з золотими прикрасами.

Більше того, важливо завжди знімати сережки перед сном, оскільки є ризик зачепити їх за постільну білизну або травмувати шкіру в області вуха.

Нагадаємо, ми вже писали, як часто потрібно міняти наволочки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!