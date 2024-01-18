Кішка ходить в туалет у горщики з рослинами: фахівці сказали, як розв'язати цю проблему

Кішки це тварини, чиї інстинкти часто беруть верх над ними. Одним з таких інстинктів є бажання справляти нужду в ґрунті.

Це може становити проблему для власників домашніх тварин, які мають рослини в горщиках, оскільки котяча сеча може вбити рослину, пише askmycats.

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Чому коти мочаться в рослини?

Одна з найпоширеніших причин полягає в тому, що тваринам не подобається їхній лоток. Якщо лоток не чистий, не знаходиться в правильному місці або не відповідає потребам вашої кішки, вона може почати шукати інше місце, де можна справити нужду.

Інша можлива причина полягає в тому, що ваша кішка намагається позначити свою територію. Кішки використовують сечу, щоб повідомити іншим кішкам, що це їхня територія. Тварина може почати мочитися в рослини, щоб показати іншим кішкам, що це її територія.

Нарешті, деякі коти просто люблять мочитися в рослини. Вони можуть знайти це приємним або розслаблюючим.

Що робити, якщо ваша кішка ходить у рослини

Якщо ви виявили, що ваша кішка помочилася в горщик з рослинами, перше, що вам потрібно зробити, це видалити сечу. Ви можете це зробити, використовуючи скребок, щоб зібрати видиму сечу. Потім ви можете використовувати розчин оцту або лимонного соку, щоб видалити будь-які залишки сечі.

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Укрийте рослину. Ви можете покрити рослину алюмінієвою фольгою або тканиною, яку ваша кішка не любить.

Ви можете додати до рослини цитрусові кірки, кульки від молі або інші відлякувачі кішок.

Змініть розташування лотка. Переконайтеся, що лоток знаходиться в чистому, тихому місці, яке подобається вашій кішці.Якщо ви спробували всі ці методи, а ваша кішка все одно продовжує мочитися в рослини, вам може знадобитися звернутися до ветеринара. Ветеринар може допомогти вам визначити причину того, чому ваша кішка мочиться в рослини, і розробити план лікування.

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