Кому категорично заборонено споживати насіння льону

БЛОГ

Насіння льону протипоказане дітям до 3-х років. Потрібно обережно їх застосовувати за наявності каменів у жовчному міхурі через жовчогінний ефект.

Жінкам, у яких ендометрит, фіброміома матки або полікістоз яєчників, його не можна вживати через фітоестрогени.

З тієї ж причини повинні бути обережні з насінням льону вагітні та ті, хто годує грудьми.

Далі текст мовою оригіналу

Хотя льняное семя содержит много полезных и ценных ингредиентов, считать его супер-продуктом не следует. Оно не является главным источником омега-3 жирных кислот.

Дело в том, что лишь 10-20% растительных омега-3 полноценно усваивается организмом. Поэтому, если употребить 1 столовую ложку семян, несмотря на то, что там большое количество омега-3 жирных кислот (целых 2 г), только 0,2 - 0, 25 г из них полноценно усвоятся и превратятся в активные вещества.

Помните, что оптимально для взрослых потреблять суммарно 1 г омега-3 жирных кислот в сутки. И чтобы получить суточную норму из семян льна, вам пришлось бы употреблять более 4 столовых ложек семечек в день. А это может нанести вред вашему здоровью.

Льняное семя можно добавлять в пищу в рекомендуемых дозах, но это отнюдь не исключает использования более эффективных животных источников омега-3 жирных кислот.

Так что, вспомним Парацельса: "Все есть яд и все есть лекарство; то и другое определяет доза "...

*** Для профилактики ишемической болезни сердца рекомендуется хотя бы два раза в неделю включать в рацион блюда из жирной рыбы.

Джерело.