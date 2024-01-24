Кому категорично заборонено споживати насіння льону
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- Насіння льону протипоказане дітям до 3-х років. Потрібно обережно їх застосовувати за наявності каменів у жовчному міхурі через жовчогінний ефект.
- Жінкам, у яких ендометрит, фіброміома матки або полікістоз яєчників, його не можна вживати через фітоестрогени.
- З тієї ж причини повинні бути обережні з насінням льону вагітні та ті, хто годує грудьми.
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Хотя льняное семя содержит много полезных и ценных ингредиентов, считать его супер-продуктом не следует. Оно не является главным источником омега-3 жирных кислот.
Дело в том, что лишь 10-20% растительных омега-3 полноценно усваивается организмом. Поэтому, если употребить 1 столовую ложку семян, несмотря на то, что там большое количество омега-3 жирных кислот (целых 2 г), только 0,2 - 0, 25 г из них полноценно усвоятся и превратятся в активные вещества.
Помните, что оптимально для взрослых потреблять суммарно 1 г омега-3 жирных кислот в сутки. И чтобы получить суточную норму из семян льна, вам пришлось бы употреблять более 4 столовых ложек семечек в день. А это может нанести вред вашему здоровью.
Льняное семя можно добавлять в пищу в рекомендуемых дозах, но это отнюдь не исключает использования более эффективных животных источников омега-3 жирных кислот.
Так что, вспомним Парацельса: "Все есть яд и все есть лекарство; то и другое определяет доза "...
*** Для профилактики ишемической болезни сердца рекомендуется хотя бы два раза в неделю включать в рацион блюда из жирной рыбы.