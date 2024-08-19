Кому з водіїв у цій ситуації заборонено виконати поворот: задача на знання ПДР (відео)

Два автомобілі під'їхали до перехрестя. Жовтий має намір повернути ліворуч, а зелений – праворуч.

Хто з водіїв порушує правила дорожнього руху у цій ситуації? Про це розповіли pdr2024tests.

У задачі вказані знаки 2.1 "Дати дорогу" та 4.1 "Рух прямо". Згідно з пунктом 8.3 ПДР, сигнали світлофорів, окрім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету.

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Знак "Рух прямо" дозволяє продовжувати рух виключно прямо та забороняє поворот. У такому випадку, водій зеленого автомобіля не може повернути праворуч.

Водночас зона дії знаку 4.1 поширюється лише від місця встановлення до наступного перехрестя. Тому водій жовтого автомобіля може повернути ліворуч за обраною траєкторією.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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