Коли випадіння волосся сигналізує про хворобу: на що звернути увагу

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Випадіння волосся – нормальний фізіологічний процес, якщо йдеться про втрату від 50 до 100 волосин за добу.

Зазвичай це не є зайвим приводом для занепокоєння, але іноді закрадається думка, що не все гаразд, коли, проводячи по волоссю, чимала частина залишається в руці або на гребінці, а злив у душі забивається прогресивно зростаючою кількістю після кожного миття.

Причин, насправді, безліч.

Випадіння волосся можуть бути тимчасовими, а також викликані порушенням функції щитовидної залози – гіпотиреозом або гіпертиреозом, інфекційними та аутоімунними захворюваннями.

Недостатність поживних речовин також може спричинити випадіння. Екстремальні дієти з занадто низьким вмістом білка та деяких мікроелементів, таких як залізо, іноді спричиняють надмірне випадіння волосся.

Вплив COVID-19, відображається на роботі багатьох органів та систем в організмі, стрес сприяє погіршенню надходження молекул кисню до волосяних фолікулів, що може призводити до випадіння волосся. З цієї ж причини жінки, що народжували, можуть помітити випадіння волосся через три місяці після народження дитини.

Щоб запобігти випадінню, необхідно дотримуватися кількох принципів, що стосуються способу життя.

По-перше, попрацювати зі стресом.

Випадіння волосся часто приводить у паніку, але це стресове замкнене коло призведе до ще більшої втрати. Дайте тілу час, а волоссю - можливість відновитися протягом 6-9 місяців.

По-друге, якщо палите, ви повинні пам'ятати, що ця шкідлива звичка погіршує процес відновлення, і зв'язує молекули кисню, блокуючи насичення волосяних фолікулів.

По-третє, підтримка організму в оптимальному стані в умовах стресу є повноцінне та збалансоване харчування, що включає достатню кількість білка, корисних жирів, цинку, селену, біотину, заліза та вітаміну D.

▪️ Відмінними джерелами високоякісного білка є домашні яйця, м'ясо птиці, риба жирних сортів (бажано дикого вилову), бобові, молочні продукти.

▪️ Селену багато в грибах, бразильських горіхах, морепродуктах, рибі, часнику, яйцях, фісташках, шпинаті.

▪️ Цинком багаті гарбузове насіння, горіхи, яйця, бобові, молюски.

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