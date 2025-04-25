Коли садити квасолю у відкритий ґрунт, щоб був щедрий врожай: поради городників

Квасоля — це теплолюбна культура, яка дуже чутлива до умов вирощування. Щоб насіння добре проросло й дало щедрий урожай, важливо не лише дочекатися стабільного потепління, а й обрати правильний момент для посіву. У цьому може допомогти місячний календар, який вказує на найсприятливіші дні для посадки.

Терміни висаджування квасолі щороку можуть змінюватися, оскільки залежать від погодних умов, зокрема — настання стійкого тепла та завершення весняних заморозків. В Україні цю культуру починають висаджувати у квітні, але якщо весна холодна, то переносять посів на травень. Орієнтуватися варто насамперед на температуру ґрунту — вона має бути не нижче +10°С. Посіяна в холодну землю квасоля може не зійти або загнити ще до проростання. Зазвичай перші паростки з’являються вже через тиждень після висаджування. Про це пише Вікна.

Місячний календар на весну 2025 року вказує на кілька вдалих періодів для посіву квасолі. Найкращими вважаються дати наприкінці квітня та протягом травня й початку червня. Саме в ці дні рекомендується як висівати насіння вдома або в теплиці, так і переносити розсаду у відкритий ґрунт.

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Попри свою невибагливість, квасоля не терпить холоду. Більшість сортів вразливі до пізніх заморозків. Вона може витримати короткочасне похолодання до +1°С, але для нормального розвитку їй потрібна температура в межах 20-25°С. Якщо на вулиці прохолодно чи йдуть затяжні дощі, квітки можуть опадати, а рослини — хворіти. Надмірна спека також заважає формуванню плодів.

Ґрунт для цієї культури має бути легким і добре дренованим. Важкі, кислі або перезволожені землі квасоля не переносить. Перед посадкою ґрунт потрібно удобрити, зокрема внести перегній, а також звернути увагу на забезпечення фосфором і калієм. Найкраще квасоля росте на відкритих, сонячних ділянках — там, де протягом усього дня немає затінення.

Під час підготовки до посіву насіння слід уважно перебрати — видалити всі пошкоджені або слабкі боби. Перед висаджуванням їх рекомендується замочити у воді на ніч. Після цього зерна садять у вологий, пухкий та поживний ґрунт. Висаджування проводиться у невеликі ямки на глибину до 3–4 см, на відстані приблизно 15–20 см одна від одної. У кожну лунку кладуть 2–3 насінини. Потім ямки засипають землею, вирівнюють поверхню і поливають водою.

За таких умов квасоля швидко проросте і матиме всі шанси дати рясний урожай.

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