Коли саджати баклажани у відкритий грунт та як за ними доглядати: поради городників
Баклажани - смачна і корисна культура, але й вибаглива. Щоб отримати багатий урожай, важливо знати, коли їх садити, які сусіди їм подобаються, а яких краще уникати. Про це пише Главред.
Коли садити баклажани на розсаду?
- Рекомендований період: кінець лютого - середина березня.
- Для теплиці: до 10 травня.
- Для відкритого ґрунту: після 10 травня, коли мине загроза заморозків.
Підготовка до посадки:
- За 60-70 днів до висадки у відкритий ґрунт або теплицю висійте насіння на розсаду.
- Використовуйте пухкий, родючий ґрунт з нейтральною кислотністю.
- Забезпечте розсаді достатньо світла, тепла та вологи.
Що садити поруч з баклажанами?
- Чорнобривці: відлякують шкідників, приваблюють корисних комах.
- Кущова квасоля: захищає від колорадського жука.
- Кріп: відлякує паразитичних ос, приваблює корисних комах.
- Шпинат: покращує ріст баклажанів, дає два врожаї за сезон.
- М'ята: відлякує бліх, попелиць, приваблює запилювачів.
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Що не можна садити поруч з баклажанами?
- Помідори: схильні до тих самих шкідників.
- Картопля: колорадський жук може пошкодити обидві культури.
Догляд за баклажанами:
- Регулярно поливайте рослини, але не заливайте їх.
- Підгодовуйте баклажани мінеральними та органічними добривами.
- Захищайте рослини від шкідників та хвороб.
- Прищипуйте верхівки пагонів, щоб стимулювати розгалуження.
- Регулярно збирайте врожай, щоб стимулювати плодоношення.
Нагадаємо, ми вже писали, чим підживлювати баклажани для великого врожаю.
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