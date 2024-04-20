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Суспільство

Коли саджати баклажани у відкритий грунт та як за ними доглядати: поради городників

Ціхоцька Марія

Коли саджати баклажани у відкритий грунт та як за ними доглядати: поради городників
Є певні правила вирощування баклажанів

Баклажани - смачна і корисна культура, але й вибаглива. Щоб отримати багатий урожай, важливо знати, коли їх садити, які сусіди їм подобаються, а яких краще уникати. Про це пише Главред.

Коли садити баклажани на розсаду?

  • Рекомендований період: кінець лютого - середина березня.
  • Для теплиці: до 10 травня.
  • Для відкритого ґрунту: після 10 травня, коли мине загроза заморозків.

Підготовка до посадки:

  • За 60-70 днів до висадки у відкритий ґрунт або теплицю висійте насіння на розсаду.
  • Використовуйте пухкий, родючий ґрунт з нейтральною кислотністю.
  • Забезпечте розсаді достатньо світла, тепла та вологи.

Що садити поруч з баклажанами?

  • Чорнобривці: відлякують шкідників, приваблюють корисних комах.
  • Кущова квасоля: захищає від колорадського жука.
  • Кріп: відлякує паразитичних ос, приваблює корисних комах.
  • Шпинат: покращує ріст баклажанів, дає два врожаї за сезон.
  • М'ята: відлякує бліх, попелиць, приваблює запилювачів.

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Що не можна садити поруч з баклажанами?

  • Помідори: схильні до тих самих шкідників.
  • Картопля: колорадський жук може пошкодити обидві культури.

Догляд за баклажанами:

  • Регулярно поливайте рослини, але не заливайте їх.
  • Підгодовуйте баклажани мінеральними та органічними добривами.
  • Захищайте рослини від шкідників та хвороб.
  • Прищипуйте верхівки пагонів, щоб стимулювати розгалуження.
  • Регулярно збирайте врожай, щоб стимулювати плодоношення.

Нагадаємо, ми вже писали, чим підживлювати баклажани для великого врожаю.

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