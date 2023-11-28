Коли святкують Андрія 2023: історія свята та традиції

Щороку віряни 13 грудня відзначали День апостола Андрія Первозванного. За новим церковним календарем в Україні День Андрія святкуватимуть 30 листопада.

День апостола Андрія Первозванного – це православне свято, присвячене одному з дванадцяти апостолів Ісуса Христа.

Історія свята

Андрій Первозванний був братом Симона Петра, також одного з дванадцяти апостолів. Він походив з міста Вифсаїда, що на березі Галілейського моря. Андрій був рибалкою і, за переказами, був одним із перших, хто послідував за Ісусом Христом.

Апостол вважається покровителем Русі – згідно з літописами, він проповідував на схилах Дніпра. Зокрема, "Повість минулих літ" свідчить, що святий Андрій напророкував появу "славетного міста" над Дніпром – тобто Києва.

Апостол Андрій першим увійшов у число 12 апостолів, звідси й найменування його "Первозванний".

Він проповідував Євангеліє в Палестині, Малій Азії, Греції та інших країнах. У Греції в місті Патри апостол здійснив велику кількість чудес і охрестив майже усе місто.

Однак місцевий правитель Егеат чинив супротив й зрештою наказав розіп’яти Андрія на хресті. Слуги Егеата прив’язали Андрія до хреста, а не прибили, аби зробити його муки тривалішими. Перебуваючи розіп'ятим, Андрій упродовж двох днів проповідував.

Мешканці Патри здійняли бунт й змусили Егеата віддати наказ зняти Андрія Первозванного з хреста. За переказами, його душа розлучилася з тілом та відлетіла до раю. Сталося це близько 62 року. Християни Патри похоронили тіло святого, а за часи правління імператора Костянтина Великого, мощі святого були перенесені в храм на честь святих апостолів у Константинополі.

За святими письменами, оскільки святий апостол Андрій був розіп’ятий на хресті Х-форми, то такої форми хрести називають тепер Андріївськими.

Традиції свята

День апостола Андрія Первозванного є одним із найважливіших свят у православній церкві. У цей день православні християни вшановують пам'ять апостола Андрія Первозванного і моляться йому про духовне просвітлення та захист.

У цей день дівчата гадали на свого майбутнього чоловіка. Вони клали під подушку гілочку верби, щоб уві сні побачити свого судженого. Цього дня заведено їсти рибу, оскільки Андрій Первозванний був рибалкою.

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