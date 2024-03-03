Коли відмічають весняне рівнодення 2024 року: традиції та прикмети

Всі ми знаємо, що 21 березня – це не просто календарна дата. Це день весняного рівнодення, коли день стає довшим за ніч, а природа прокидається від зимового сну.

День весняного рівнодення – це не просто дата, це справжнє свято пробудження природи, яке дарує нам надію, радість і віру в краще майбутнє. Про це пише ТСН.

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Що ж це за день з наукової точки зору?

Це астрономічний момент, коли центр Сонця перетинає небесний екватор. У 2024 році це відбудеться 20 березня о 23:24 за київським часом.

Чому ж це так важливо?

З давнину люди помітили, що з цього дня погода стає більш теплою, а дні - довшими. Тому день весняного рівнодення вважався справжнім святом, яке символізувало перемогу весни над зимою.

Як наші предки відзначали це свято?

Вранці господині пекли печиво у формі жайворонків, яке потім ритуально з'їдали.

Після обіду всі йшли на ярмарок, де співали, танцювали, брали участь в іграх.

Надвечір на площі палили багаття, а потім котили з гори палаючі колеса – символ Сонця.

А як святкують день весняного рівнодення в інших країнах світу?

В Індії це фестиваль фарб, коли люди обсипають один одного кольоровими порошками.

це фестиваль фарб, коли люди обсипають один одного кольоровими порошками. В Японії шанують покійників, влаштовуючи поминальні обіди.

шанують покійників, влаштовуючи поминальні обіди. У Казахстані, Таджикистані, Азербайджані, Узбекистані, Афганістані та інших країнах це Новий рік.

та інших країнах це Новий рік. В Мексиці їдуть до Чичен-Іци, щоб подивитися на театральні вистави та порадіти весняному сонцю.

День весняного рівнодення вважався магічним днем, тому дівчата ворожили на кохання і долю.

Випікали пряники з різними предметами: перстень – весілля, намистинка – вагітність, сережки – зустріч з судженим.

Ворожили зі свічкою, дивлячись на полум'я і уявляючи життя, про яке мріють.

Писали імена на клаптиках паперу, клали під подушку, а вранці витягували один – так буде звати судженого.

Існували й народні прикмети:

Якщо 20 березня мороз – вся весна буде холодною.

Якщо тепло – найближчі 40 днів буде така ж погода.

Зграя птахів, які летять високо у небі, – до багатого урожаю зернових.

Дуже важливо було пробачити всі образи, відігнати негатив з думок, тоді природа буде доброю протягом всього року.

Нагадаємо, раніше ми писали про народні прикмети, пов'язані з Сонцеворотом.

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