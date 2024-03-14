Коли люди почали носити одяг: що каже наука

Археологічні дослідження вказують на те, що одяг не виживає так, як артефакти з твердих матеріалів, тому науковцям доводиться виявляти творчість, щоб дати відповідь на це складне питання.

Коли ранні люди еволюціонували від мавпоподібних предків і втратили хутро, вони стали піддані впливу стихії, тому необхідним став одяг для захисту. Однак дату початку носіння одягу важко визначити через відсутність матеріальних доказів, пише Live Science.

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Вчені вивчали еволюційну історію вошей, які живуть на людині, щоб визначити момент, коли наші предки почали носити одяг. Дослідження генетики вошей і генетики людини вказують на те, що головні платтяні воші еволюціонували від мавпоподібних вошей близько 170 000 років тому.

Але докази існування одягу можуть бути і старішими. Згідно з археологічними знахідками, група Homo heidelbergensis вже 300 000 років тому носила шкіру ведмедів.

Історія одягу складна і пов'язана з еволюційними змінами і кліматичними умовами. Хоча науковці продовжують досліджувати цю тему, однозначної відповіді на питання, коли люди почали носити одяг, поки що немає.

Раніше науковці дізналися, що печерні люди могли падати у сплячку.

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