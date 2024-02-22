Коли картопля стає небезпечною для здоров'я
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Картопля – один з продуктів, навколо якого часто сперечаються. Одні стверджують, що вживаючи картоплю можна худнути, інші на 100% впевнені в зворотному. Є такі, які стверджують, що будь-яка картопля шкідлива. Для інших – це улюблена їжа. Звичайно, це не Суперфуд, але має вагомі аргументи на свою користь і в більшості "гріхів" звинувачувати її не варто. ⠀
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Давайте разбираться насколько картофель полезен и могут ли блюда из него навредить нашему здоровью и фигуре?⠀
Если вы не хотите набрать лишний вес или худеете, что в Интернете посоветуют убрать из рациона в первую очередь?⠀
Сладости, хлебобулочные изделия, картофель, макароны, белый рис... Со сладостями и сдобой я соглашусь, но причем тут картофель или макароны твердых сортов?⠀
Я хочу сразу встать на защиту этого овоща и рассказать почему.⠀
- Энергетическая ценность 100 г вареного в кожуре картофеля без добавок 86 ккал. Белки - 2 г, углеводы - 17.1 г, жиры - 0,1 г, пищевые волокна - 2 г.⠀
- Сравним его химический состав с гречневой кашей, например.⠀
Энергетическая ценность 100 г приготовленной гречневой каши без добавок 102 ккал. Белки-3.6 г, углеводы -17.1 г, жиры - 2.2 г, пищевые волокна - 1 г.⠀
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Все знают, что более полезно употреблять сложные углеводы. Кто-то задумался, что относится к сложным углеводам? Правильно: клетчатка и крахмал!⠀
Так почему же при практически одинаковом содержании крахмала в гречневой каше и картошке убирают картошку? Говорят: гликемический индекс высок.⠀
А знаете ли, что существует еще понятие, как гликемическая нагрузка (далее ГН)?
Высчитывают его просто:⠀
ГН = (гликемический индекс х Углеводы, г): 100 г.⠀
В картофеле ГН - 11, в гречневой каше-8.5 на 100 г продукта.⠀
В диетологии принята следующая шкала уровней ГН отдельных порций пищи: низким считается показатель ГН (гликемического нагрузки) до 10, средним - от 11 до 19, высоким - более 20. Суточная ГН здорового человека не должно превышать в сумме 100 единиц. ⠀
Все зависит от порции и способа приготовления. Так что не так страшна эта картошка.
Картофель стает опасным для фигуры, когда превращается:⠀
- в ... чипсы. По сути, это прессованный крахмал, пропитанный маслом, густо посоленный и поперченный, часто с искусственными ароматизаторами и вкусовыми добавками. Витаминов нет, минералы в такой форме, что лучше не употреблять. К тому же чипсы вызывают жажду и удержание жидкости в организме, что сразу сказывается на весе. Калорийность 100 г зашкаливает: 500 - 550 ккал.⠀
- в ... картофель фри. Витамин С и минералы в нем сохраняются, но все равно это блюдо крайне не рекомендуется тем, кто заботится о здоровом желудке и весе. Калорийность-не менее 400 ккал на 100 г продукта. Жарка-худший для здоровья способ приготовления и не только картофеля. Поскольку при нагревании выше 120 градусов из картофельного крахмала образуется канцероген акриламид. И чем темнее цвет румяной корочки, тем более она вредна. Кроме того жареный картофель источник опасных трансжиров.⠀
- в ... картофельное пюре со сливочным маслом, молоком и яйцом. ⠀
Все такие блюда из картофеля нужно исключить из своего питания! Вред фигуре наносит на самом деле не картошка, сама по себе. А во - первых-неконтролируемое употребление жиров, жирных соусов, которые обычно к ней кладут. Во-вторых-количество картофеля. Если так готовить – ее можно съесть довольно много.⠀