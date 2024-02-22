Коли картопля стає небезпечною для здоров'я

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Картопля – один з продуктів, навколо якого часто сперечаються. Одні стверджують, що вживаючи картоплю можна худнути, інші на 100% впевнені в зворотному. Є такі, які стверджують, що будь-яка картопля шкідлива. Для інших – це улюблена їжа. Звичайно, це не Суперфуд, але має вагомі аргументи на свою користь і в більшості "гріхів" звинувачувати її не варто. ⠀

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Давайте разбираться насколько картофель полезен и могут ли блюда из него навредить нашему здоровью и фигуре?⁣⁣⠀

Если вы не хотите набрать лишний вес или худеете, что в Интернете посоветуют убрать из рациона в первую очередь?⁣⁣⠀

Сладости, хлебобулочные изделия, картофель, макароны, белый рис... Со сладостями и сдобой я соглашусь, но причем тут картофель или макароны твердых сортов?⠀

Я хочу сразу встать на защиту этого овоща и рассказать почему.⁣⁣⠀

Энергетическая ценность 100 г вареного в кожуре картофеля без добавок 86 ккал. Белки - 2 г, углеводы - 17.1 г, жиры - 0,1 г, пищевые волокна - 2 г.⁣⁣⠀

Сравним его химический состав с гречневой кашей, например.⁣⁣⠀

Энергетическая ценность 100 г приготовленной гречневой каши без добавок 102 ккал. Белки-3.6 г, углеводы -17.1 г, жиры - 2.2 г, пищевые волокна - 1 г.⁣⁣⠀

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Все знают, что более полезно употреблять сложные углеводы. Кто-то задумался, что относится к сложным углеводам? Правильно: клетчатка и крахмал!⁣⁣⠀

Так почему же при практически одинаковом содержании крахмала в гречневой каше и картошке убирают картошку? Говорят: гликемический индекс высок.⁣⁣⠀

А знаете ли, что существует еще понятие, как гликемическая нагрузка (далее ГН)?

Высчитывают его просто:⁣⁣⠀

ГН = (гликемический индекс х Углеводы, г): 100 г.⁣⁣⠀

В картофеле ГН - 11, в гречневой каше-8.5 на 100 г продукта.⁣⁣⠀

В диетологии принята следующая шкала уровней ГН отдельных порций пищи: низким считается показатель ГН (гликемического нагрузки) до 10, средним - от 11 до 19, высоким - более 20. Суточная ГН здорового человека не должно превышать в сумме 100 единиц. ⁣⁣⠀

Все зависит от порции и способа приготовления. Так что не так страшна эта картошка.

⁣⁣Картофель стает опасным для фигуры, когда превращается:⁣⁣⠀

в ... чипсы. По сути, это прессованный крахмал, пропитанный маслом, густо посоленный и поперченный, часто с искусственными ароматизаторами и вкусовыми добавками. Витаминов нет, минералы в такой форме, что лучше не употреблять. К тому же чипсы вызывают жажду и удержание жидкости в организме, что сразу сказывается на весе. Калорийность 100 г зашкаливает: 500 - 550 ккал.⁣⁣⠀

в ... картофель фри. Витамин С и минералы в нем сохраняются, но все равно это блюдо крайне не рекомендуется тем, кто заботится о здоровом желудке и весе. Калорийность-не менее 400 ккал на 100 г продукта. Жарка-худший для здоровья способ приготовления и не только картофеля. Поскольку при нагревании выше 120 градусов из картофельного крахмала образуется канцероген акриламид. И чем темнее цвет румяной корочки, тем более она вредна. Кроме того жареный картофель источник опасных трансжиров.⁣⁣⠀

в ... картофельное пюре со сливочным маслом, молоком и яйцом. ⁣⁣⠀

Все такие блюда из картофеля нужно исключить из своего питания! Вред фигуре наносит на самом деле не картошка, сама по себе. А во - первых-неконтролируемое употребление жиров, жирных соусов, которые обычно к ней кладут. Во-вторых-количество картофеля. Если так готовить – ее можно съесть довольно много.⁣⁣⠀