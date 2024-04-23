Коли та чому варто стерилізувати домашню кішку

Стерилізація - це хірургічна операція, яка позбавляє кішку здатності до розмноження. Її часто плутають з кастрацією, але це не одне й те ж. Кастрація - це видалення яєчок у котів, а стерилізація - видалення яєчників і матки у кішок.

Стерилізувати кішку можна в період статевого дозрівання, яке настає у кошенят-самців в 6 місяців, а у кошенят-самок - в 8 місяців. Деякі ветеринари рекомендують почекати до 7-8 місяців, щоб організм тварини повністю зміцнів. Про це пише ТСН.

Важливо зазначити, що:

Рання стерилізація (до 6 місяців) може призвести до порушення розвитку інших органів і скелета.

може призвести до порушення розвитку інших органів і скелета. Стерилізація після 7 років стає більш ризикованою через погіршення переносимості наркозу та зростання ризику ускладнень.

Переваги стерилізації кішок:

Зниження ризику розвитку хвороб: Стерилізація значно знижує ризик виникнення таких захворювань, як рак молочної залози, піометра (запалення матки) та рак яєчників.

Стерилізація значно знижує ризик виникнення таких захворювань, як рак молочної залози, піометра (запалення матки) та рак яєчників. Вирівнювання поведінки: Після стерилізації зменшуються або зникають такі прояви тічки, як гучні нявкання, мічення території, прагнення до втечі.

Після стерилізації зменшуються або зникають такі прояви тічки, як гучні нявкання, мічення території, прагнення до втечі. Контроль популяції: Стерилізація допомагає зменшити кількість безпритульних тварин, які часто страждають від голоду, хвороб та жорстокого поводження.

Коли не рекомендується стерилізувати кішку:

Під час тічки або вагітності: В цей час гормональний фон тварини нестабільний, що може призвести до ускладнень під час операції.

В цей час гормональний фон тварини нестабільний, що може призвести до ускладнень під час операції. При наявності гострих або хронічних захворювань: Перед стерилізацією важливо провести повне обстеження кішки, щоб виключити протипоказання.

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Підготовка до стерилізації:

Перед операцією кішку потрібно поголодувати протягом 12 годин і обмежити доступ до води. Також ветеринар може рекомендувати здати деякі аналізи, щоб оцінити стан здоров'я тварини.

Проведення стерилізації:

Стерилізація - це хірургічна операція, яка проводиться під загальним наркозом. Тривалість операції становить близько 30-40 хвилин. Після операції кішка залишається в клініці під наглядом ветеринара протягом декількох годин.

Відновлення після стерилізації:

Як правило, кішка одужує після стерилізації протягом 1-2 днів. У цей час важливо забезпечити їй спокій та комфорт. Шви знімаються через 7-10 днів.

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