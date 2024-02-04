Коли та як сіяти огірки на розсаду, щоб отримати ранній врожай

Як правильно садити огірки на розсаду у 2024 році

Хочете отримати ранній урожай огірків? Тоді вам не обійтися без вирощування розсади. Зі знаннями та трохи зусиль ви зможете виростити смачні та хрусткі огірки!

Огірки погано переносять пересадку. Слідкуйте за вологістю ґрунту та не допускайте перепадів температур, пишуть у виданні zaxid.net.

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Коли сіяти насіння?

Січень: тепличні сорти

тепличні сорти Лютий: 4-8, 15-21, 29

4-8, 15-21, 29 Березень: 1, 2, 5, 6, 13-19, 28, 29

1, 2, 5, 6, 13-19, 28, 29 Квітень: 1, 2, 10-15, 25, 29-30

Який ґрунт потрібен?

Пухкий, повітро- та вологопроникний

Не кислий

Можна купити готовий ґрунт або зробити його самостійно (торф, перегній, садовий ґрунт)

Знезаразити ґрунт (просмажити або пролити марганцівкою)

Внести добрива

Підготовка насіння:

Перевірити на придатність (опустити в соляний розчин)

Промити в проточній воді

Знезаразити в марганцівці

Проростити у вологій тканині (2-3 доби, температура +25-30°C)

Як сіяти?

Використовувати окремі посудини

Висівати 1 проросле або 2 непророслі насінини

Глибина 3-5 см

Полити

Накрити склом або плівкою

Тримати при температурі +23-28°C

Зволожувати 2 рази на тиждень

Особливості вирощування в теплиці:

Приготувати компостні або гнойові "гарячі" грядки

На кожному м² розмістити не більше 4 кущів

Не пророщувати насіння, лише обробити

Накрити грядку плівкою

Слідкувати за температурою

Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.

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