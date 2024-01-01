Коли і як пересаджувати цикламен: садівники радять не зволікати

Цикламени – це красиві квіти, які можуть радувати вас своїм цвітінням протягом декількох місяців. Однак, щоб цикламен добре цвів і ріс, за ним потрібно правильно доглядати.

Цикламени люблять яскраве, але розсіяне світло. Не можна ставити їх на пряме сонячне світло, оскільки це може призвести до опіків листя. Найкраще місце для цикламена – це східне або західне вікно, пише видання Deavita.

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Як правило, цикламен пересаджують кожні два роки, але, як і для всіх інших рослин, дуже важливо знати правильний час, щоб не нашкодити рослині. З усім тим, вам доведеться дочекатися періоду спокою. І на відміну від більшості рослин, це відбувається влітку.

Як пересадити цикламен

Пересадити цю зимову квітучу рослину легко, і вам знадобиться лише кілька матеріалів. Спочатку візьміть горщик приблизно на три сантиметри більше в діаметрі, ніж попередній контейнер. Далі вам знадобиться ґрунт для горщиків. Цикламен, як правило, переносить будь-які типи субстрату, але найкраще він росте на кислому, добре дренованому та збагаченому ґрунті.

Отже, візьміть новий горщик і наповніть його наполовину землею. Потім обережно вийміть цикламен з горщика та видаліть якомога більше землі. Уникайте змочування або промивання бульби. Поставте в новий контейнер і засипте грунтом. Нарешті, поставте рослину в затінене сухе місце на решту літа без поливу. Відновіть полив приблизно у вересні, і ви побачите, як з’являться нові пагони.

Дізнайтеся більше про догляд за цикламеном за цим посиланням.

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