Коли відзначатимемо Масницю в 2025 році: традиції та значення свята в Україні

Масниця – це традиційне святкування слов'ян, яке давно стало символом прощання з зимою та зустрічі весни. Протягом тижня люди відзначають свято різноманітними веселими гуляннями, іграми та смачними традиційними стравами.

Історія Масниці налічує кілька століть. Спочатку це свято було присвячене приходу весни, а з часом воно стало пов'язаним з початком Великого посту, що передує Великодню, і відзначається за тиждень до нього. Тому дата святкування кожного року змінюється, пише UAportal.

Хоча в цей період ще часто буває холодно і морозно, наші предки ще за давніх часів говорили: "Тріщи, не тріщи, але Водохреща вже минули" та "Не до Різдва йде, а до Великодня". Масницю в народі також називали Сиропусним тижнем, Сирною неділею, Колодієм, Бабським святом, Заговинами або Запустами.

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Коли святкуватимуть Масницю в Україні в 2025 році: дати

Оскільки Масниця пов'язана з Великоднем і Великим постом, дата святкування щороку змінюється. У 2025 році святкування триватиме з 24 лютого по 2 березня.

Що відбувається на Масницю: святкування по днях

Перші згадки про святкування Масниці датуються IV століттям, ще до приходу християнства. Проте це не вплинуло на збереження традицій, які продовжують святкувати в Україні. Протягом усього тижня люди відзначають Колодія, при цьому кожен день має свої обряди:

Понеділок – зустрічі, катання на санках з крижаних гірок (чим далі поїдуть сані, тим більший буде врожай).

– зустрічі, катання на санках з крижаних гірок (чим далі поїдуть сані, тим більший буде врожай). Вівторок – день загравань, молоді люди формують пари і організовують веселі ігри.

– день загравань, молоді люди формують пари і організовують веселі ігри. Середа – день ласощів, святкові столи багаті на смаколики, зазвичай це вареники з маслом (звідси і назва свята), сири, млинці з різними начинками.

– день ласощів, святкові столи багаті на смаколики, зазвичай це вареники з маслом (звідси і назва свята), сири, млинці з різними начинками. Четвер – гучні банкетні гуляння до ранку.

– гучні банкетні гуляння до ранку. П'ятниця – так звані "тещині вечірки", коли зять обов'язково запрошує тещу в гості.

– так звані "тещині вечірки", коли зять обов'язково запрошує тещу в гості. Субота – посиденьки зовиць, коли невістки запрошують свою свекруху.

– посиденьки зовиць, коли невістки запрошують свою свекруху. Неділя – день прощення, коли в храмах відбуваються спеціальні служби, де священники і віряни просять прощення один в одного.

Масниця має велике значення сьогодні, оскільки це перехідний період між споживанням м'ясних і пісних страв, адже після неї починається Великий піст.

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Кого спалюють на Масницю

В минулому серед українців був цікавий обряд, що включав символічне народження, хрещення та поховання Колодія. Ця традиція існувала в багатьох регіонах країни до 1920-х років. Колодій вважався втіленням Зими (яка в давнину асоціювалася з Мареною), і наприкінці святкування його спалювали, щоб відкрити шлях для весни.

Ще однією цікавою традицією Масниці було "чеплення колодки" до ноги парубка. Це був своєрідний покарання для молодих чоловіків, які не одружилися протягом року і не продовжили рід. Ті, кого "покарали", мали сплатити відкуп, що зазвичай включав частування.

У ці дні також вшановували пам'ять померлих родичів. В окремих регіонах України залишали вареники з сиром, млинці та масло на покуті, щоб вночі душі пращурів могли отримати поживу.

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Що не можна робити на Масницю

Протягом Масниці заборонено прясти, оскільки вважалося, що міль з'їсть прядиво чи навіть одяг із нього. Також не слід було заготовлювати м'ясо чи сир, оскільки ці продукти могли швидко зіпсуватися.

Як і в інші важливі свята, на Масницю краще уникати сварок. Люди зазвичай просили пробачення за свої вчинки і прощали рідних та друзів.

Загалом, вважалося, що чим більш весело і гучно святкувати Масницю, тим щасливішим буде рік.

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