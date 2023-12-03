Класична мусака: як приготувати неймовірно смачну та ситну вечерю

Мусака – це витончена страва балканської кухні, яка славиться своїм насиченим смаком та ароматом. Це ідеальний варіант для сімейного обіду чи святкової події.о пирога з лаваша.

Приготування мусаки включає кілька етапів, включаючи укладання шарів різних інгредієнтів. Часто її порівнюють з овочевою лазаньєю. Потім страву запікають у духовці до утворення золотистої скоринки. Основні компоненти можуть варіюватися залежно від регіону та кулінарних уподобань, але зазвичай включають шари картоплі або баклажанів, обсмаженого м'яса, томатного соусу та бешамелю, пише espreso.tv.

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Мусака є улюбленою стравою в різних країнах, таких як Греція, Болгарія, Туреччина та інші. Вона стала символом традиційної кухні і славиться своїм багатим смаком та високою поживністю.

Інгредієнти:

1 баклажан

1 цукіні або кабачок

3 картоплі

500 г фаршу асорті

1 помідор

1 ст. л. томатної пасти

5 гілочок чебрецю

1 цибуля ріпчаста

2 зубчики часнику

50 г пармезану

2 ст. л. рослинної олії

Сіль та перець (до смаку)

Для соусу бешамель:

50 г вершкового масла

50 г пшеничного борошна

500 мл молока

Сіль та перець (до смаку)

Приготування:

Обсмажте цибулю з чебрецем на розігрітій олії, додайте фарш, томатну пасту, сіль, та перець. Тушкуйте 5-10 хвилин. Приготуйте соус бешамель, розтопивши масло, додайте борошно, потім поступово влийте молоко. Готуйте до загущення, додайте сіль та перець за смаком. Наріжте картоплю, баклажани, цукіні та помідор тонкими кружечками. У форму для запікання укладайте інгредієнти шарами: картопля, помідори, баклажани, цукіні, додайте цілий часник. Полийте половиною соусу бешамель, додайте шар м'яса. Зверху розлийте залишок бешамелю та посипте тертим пармезаном. Запікайте при 180 градусах протягом 30-40 хвилин.

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