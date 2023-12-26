Класична гаряча закуска до святкового столу: Як приготувати жульєн з куркою та грибами

Як зробити жульєн з грибами та куркою

Жульєн – це класична французька закуска, яка запікається в кокотницях і подається з апетитною сирною скоринкою. Рецепт цього блюда дуже простий, а результат завжди виходить чудовим.

Подавайте жульєн гарячим. Для приготування жульєна можна використовувати будь-які гриби, наприклад, лисички, гливи або опеньки. Якщо у вас немає кокотниць, можете запекти жульєн в глибокій сковороді або формі для випічки. Для більш насиченого смаку в соус можна додати дрібно нарізаний часник або зелень, пише 1000. Menu.

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Інгредієнти:

Куряче філе - 250 г

Гриби печериці - 250 г

Цибуля ріпчаста - 1 шт

Сир твердий - 100 г

Рослинна олія - 2 ст. л.

Сіль - за смаком

Чорний мелений перець - за смаком

Для соусу:

Вершкове масло - 40 г

Молоко - 250 мл

Сметана - 250 мл

Борошно пшеничне - 1 ст. л.

Приготування:

Куряче філе відваріть в підсоленій воді до готовності, потім остудіть і наріжте кубиками. Цибулю очистіть і наріжте кубиками. Гриби промийте і наріжте пластинками. На розігрітій сковороді з рослинною олією обсмажте цибулю до прозорості. Додайте гриби, посоліть і поперчіть за смаком. Смажте до готовності грибів. У сотейнику розтопіть вершкове масло, додайте борошно і обсмажте, постійно помішуючи, до золотистого кольору. Влийте в сотейник молоко і, постійно помішуючи, доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь і варіть соус, помішуючи, протягом 5 хвилин. Остудіть соус і додайте сметану, посоліть і поперчіть за смаком. У кокотниці викладіть курку, гриби з цибулею і залийте соусом. Зверху посипте тертим сиром. Запікайте жульєн в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 15-20 хвилин, доки сир не підрум'яниться.

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