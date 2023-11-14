Категорично не пасують один до одного: названо 7 пар кольорів, які краще не поєднувати
Вибір кольорів грає важливу роль у створенні гармонійного образу. Правильно підібрані тони можуть зробити фігуру стрункішою, а неправильні кольорові поєднання можуть підкреслити проблемні місця.
Про це пише Apostrophe.
Ось декілька невдалих комбінацій та поради, як уникнути помилок:
Коричневий та чорний
Змішування цих темних кольорів створює похмуру атмосферу. Краще поєднувати їх з пастельними або нейтральними тонами.
Сірий та коричневий
Ці кольори разом створюють брудний візуальний ефект. Сірий краще поєднувати з чорним, а коричневий - з теплими бежевими або піщаними відтінками.
Синій та чорний
Темно-синій і чорний в поєднанні обтяжують образ. Замість чорного варто використовувати сріблястий або білий.
Червоний та зелений
Ці кольори краще залишити для різдвяного декору, оскільки в одязі вони можуть виглядати невдало.
Зелений та помаранчевий
Яскравий помаранчевий з холодним зеленим може створити важкий для очей візуальний ефект. Краще обирати їхні пудрові та менш насичені варіанти.
Читайте також: Манікюр, який втратив актуальність у 2023 році.
Фіолетовий та жовтий
Ці яскраві кольори між собою не гармонізують і можуть виглядати нав'язливо.
Червоний та помаранчевий
Близькі за відтінками, ці кольори можуть незграбно поєднуватися, як і коричневий з чорним. Спробуйте інші комбінації для більш гармонійного вигляду.
Пам'ятайте, не поєднуйте більше трьох кольорів в одному образі, а якщо вже робите це, обирайте третій тон лише для деталей чи аксесуарів.
Нагадаємо, ми вже писали, як визначити, чи підходить вам колір.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!