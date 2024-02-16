Каша, небезпечна для здоров'я: підвищує рівень онкозахворювань

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Що-що, каша не така? Ага.

Каша може спричинити різкий підйом глюкози в крові, якщо вона виготовлена із очищених і максимально подрібнених пластівців.

А різкі стрибки глюкози (по-простому, цукру) не є корисними, бо спричинюють запальні процеси, погіршують стан судин, надмірне виділення гормону інсуліну; а в подальшому – інсулінорезистентність, прискорення атеросклерозу, зайву вагу, погіршення роботи мозку і навіть підвищення ризику онкозахворювань.

Тому для каші вибираємо цільні зерна, а не пластівці, додаємо трошки горіхів, насіння льону, ягоди, і можна трохи висівок. І непогано було б знати, як саме Ваш організм реагує на кашу, а для цього є простий ґаджет – глюкометр (через годину і дві після їжі).

І ще дуже корисно походити. Хоча б хвилин 10. Будьте здорові!