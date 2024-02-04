Картопляні сирники з бринзою: дуже легкий рецепт
Картопляні сирники з бринзою: дуже легкий рецепт
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Друзі, сьогодні приготуємо з вами надзвичайно смачні картопляні сирники з бринзою. Готуються легко та дуже швидко. Обов’язково спробуйте.
Картопляні сирники:
500 г картоплі (5-6 шт.)
300 г сиру (жирністю 5%) (17,5 ст. л.)
250 г бринзи
50 г борошна (2 cт. л. з гіркою)
100 г яєць (2 шт.)
сіль (дрібка)
кріп (за бажанням)
Технологія приготування:
- Відварюємо картоплю у підсоленій воді.
- Очищуємо картоплю від шкірки.
- Потрібно потовкти картоплю виделкою, поки вона гаряча, так, щоб залишились великі шматочки.
- Додаємо до картоплі сир та бринзу. Товчемо за допомогою виделки.
- Додаємо борошно та перемішуємо.
- Додаємо яйця, сіль та знову перемішуємо.
- Картопля, бринза та сир мають біти маленькими шматочками. Не потрібно робити однорідну масу.
- Змочуємо руки холодною водою, формуємо сирники та обвалюємо їх в борошні.
- Обсмажуємо сирники з двох сторін до золотавої скоринки, викладаємо на паперовий рушник та даємо трішки охолонути.
- З цієї кількості тіста ми отримаємо 18 сирників.
Усім смачного!