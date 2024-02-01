Картопляні галушки з куркою та грибами: рецепт смачної вечері

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Картопляне тісто:

1 кг картоплі

100 г яєць (2 шт)

180 г борошна (6 ст. л. з гіркою)

сіль

Додатково:

борошно для формування галушок

М'ясна начинка:

200 г курячого фаршу

1 цибулина

сіль (за смаком)

перець (за смаком)

олія (для смаження)

Смажені гриби (до галушок):

300 г грибів

1 цибулина сіль (за смаком)

олія (для смаження)

Приготуємо картопляне тісто:

Очищуємо, нарізаємо та варимо картоплю до готовності.

Обов'язково зливаємо всю воду та робимо пюре (без додавання вершкового масла та молока).

Виходить 800 г готового пюре, лишаємо його охолоджуватись.

Перекладаємо в миску охолоджене пюре, додаємо яйця, борошно та сіль. Перемішуємо. Тісто для глушок готове.

Приготуємо м'ясну начинку:

Смажимо курячий фарш з цибулею на рослинній олії. Додаємо сіль, перець та перемішуємо.

Приготуємо гриби:

Очищуємо та нарізаємо гриби.

Нарізаємо маленьким кубиком цибулю.

Смажимо на рослинній олії цибулю з грибами, додаємо сіль за смаком. Формуємо галушки:

Беремо невеликий шматочок тіста, посипаємо стіл борошном та формуємо ковбаску. Ділимо тісто на невеликі шматочки.

Розкачуємо шматочок тіста та кладемо всередину м'ясну начинку. Зліплюємо кінці тіста, формуємо кульку та приплюскуємо її.

Викладаємо галушки на дощечку з борошном.

Варимо галушки у киплячій підсоленій воді.

Після закипання чекаємо 2-3 хвилини та перекладаємо галушки в тарілку.

Подаємо галушки зі смаженими грибами.

Усім смачного.