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Календар магнітних бур на березень 2024: коли чекати на небезпечні дати

Билім Олена

Календар магнітних бур на березень 2024: коли чекати на небезпечні дати

Упродовж березня на Землі очікується на кілька магнітних бур. Науковці попередили про п'ять небезпечних періодів.

Вчені з Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США оприлюднили календар геомагнітних штормів на березень.

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Графік магнітних бур на березень 2024
  • 4 березня: очікується магнітна буря невеликої сили, яка може вплинути на самопочуття метеозалежних людей.
  • 10 березня: прогнозується магнітна буря, яка може мати значний вплив на людей з хронічними захворюваннями, а також викликати головні болі у метеочутливих людей.
  • 15-16 березня: рекомендується бути особливо обережними людям з хронічними захворюваннями, адже магнітні бурі можуть призвести до їх загострення. Важливо слідкувати за самопочуттям та мати при собі необхідні ліки.
  • 21-22 березня: очікується менш сильна буря, але можливе безсоння та головний біль.
  • 27-28 березня: прогнозуються магнітні бурі середньої сили, які можуть викликати перепади тиску та вплинути на загальне самопочуття людей з проблемами артеріального тиску.

Рекомендації:

  • Слідкуйте за прогнозами магнітних бур.
  • Захищайте себе від сонячного випромінювання.
  • Пийте багато води.
  • Вживайте їжу, багату на вітаміни та мінерали.
  • Висипайтеся.
  • Уникайте перевтоми та стресів.

При погіршенні самопочуття зверніться до лікаря.

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