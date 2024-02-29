Календар магнітних бур на березень 2024: коли чекати на небезпечні дати

Упродовж березня на Землі очікується на кілька магнітних бур. Науковці попередили про п'ять небезпечних періодів.

Вчені з Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США оприлюднили календар геомагнітних штормів на березень.

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Графік магнітних бур на березень 2024

4 березня: очікується магнітна буря невеликої сили, яка може вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

10 березня: прогнозується магнітна буря, яка може мати значний вплив на людей з хронічними захворюваннями, а також викликати головні болі у метеочутливих людей.

15-16 березня: рекомендується бути особливо обережними людям з хронічними захворюваннями, адже магнітні бурі можуть призвести до їх загострення. Важливо слідкувати за самопочуттям та мати при собі необхідні ліки.

21-22 березня: очікується менш сильна буря, але можливе безсоння та головний біль.

27-28 березня: прогнозуються магнітні бурі середньої сили, які можуть викликати перепади тиску та вплинути на загальне самопочуття людей з проблемами артеріального тиску.

Рекомендації:

Слідкуйте за прогнозами магнітних бур.

Захищайте себе від сонячного випромінювання.

Пийте багато води.

Вживайте їжу, багату на вітаміни та мінерали.

Висипайтеся.

Уникайте перевтоми та стресів.

При погіршенні самопочуття зверніться до лікаря.

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