Який колір волосся буде трендовим в 2024 році

У наступному сезоні у тренді буде кашеміровий блонд – ніжний, багатогранний світлий колір з легким золотистим відтінком, який ідеально підходить для будь-якого типу шкіри. Експерти використовують комбінацію теплих і холодних відтінків, щоб створити насичений блонд з природним блиском та об'ємом. Змішування може бути різним, проте в результаті отримується насичений та розкішний відтінок.

Про це пише Радіотрек.

У порівнянні з платиновим або холодним блондом, кашеміровий надає волоссю легкості та тепла.

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Це не простий у догляді колір, оскільки для збереження ефекту кашеміру необхідно уникати засобів, які можуть виводити інтенсивність кольору. Також обов'язковим елементом стає застосування термозахисту для довготривалого збереження краси волосся.

Нагадаємо, ми вже писали, як знайти ідеальний колір волосся для жінок старше 50 років.

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