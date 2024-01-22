Як приготувати каву без цукру та підсолоджувачів

Кава – це не тільки смачний, але і корисний напій. Вона містить кофеїн, який підвищує працездатність, покращує настрій і допомагає спалювати жир. Однак, щоб кава приносила максимальну користь для здоров'я, її потрібно пити правильно.

Одним з найважливіших правил вживання кави є відмова від цукру і молока. Цукор додає калорій і може призвести до набору ваги, а молоко знижує засвоюваність кофеїну, пише prostoway.

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Якщо ви не можете пити каву без цукру, можна використовувати натуральні підсолоджувачі, наприклад, стевію або екстракт фрукта монаха.

Екстракт фрукта монаха – це натуральний підсолоджувач, який виготовляється з плодів рослини з роду гарбузових. Він має приємний карамельний смак і майже нульову калорійність.

Крім того, екстракт фрукта монаха має ряд корисних властивостей. Він містить антиоксиданти, які допомагають захистити організм від окислювального стресу, а також має протизапальні і протиракові ефекти.

Дослідження показали, що кава з екстрактом фрукта монаха може сприяти схудненню. У одному дослідженні, учасники, які пили каву з екстрактом фрукта монаха, втратили більше ваги, ніж ті, хто пив звичайну каву.

Якщо ви хочете схуднути і при цьому насолоджуватися смаком кави, екстракт фрукта монаха – це відмінний вибір. Він додасть напою солодкості і корисних властивостей.

Ось кілька порад, як приготувати каву з екстрактом фрукта монаха:

Використовуйте 1-2 чайні ложки екстракту на філіжанку кави.

Додайте екстракт в каву після того, як вона буде готова.

Для більш насиченого смаку можна додати трохи вершків або молока.

Нагадаємо, ми вже писали, які продукти не можна додавати в каву.

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