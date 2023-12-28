Який макіяж приховує зморшки: візажисти назвали 5 дієвих методів

Зморшки - це природне явище, яке з'являється з віком. Хоча існує безліч процедур, які можуть допомогти відтермінувати їх появу, іноді макіяж може стати рятівним засобом. Однак важливо знати, як правильно наносити макіяж, щоб приховати зморшки, а не підкреслити їх.

Про це пише She finds.

Ось кілька основних порад, які допоможуть вам створити молодший вигляд за допомогою макіяжу:

Зволоження шкіри

Перш ніж наносити макіяж, обов'язково зволожте шкіру. Це допоможе макіяжу лягати рівномірно. Використовуйте легкий зволожуючий крем або сироватку, яка підходить для вашого типу шкіри.

Праймер

Праймер - це продукт, який допомагає зафіксувати макіяж і заповнити дрібні зморшки. Виберіть праймер, який відповідає вашому типу шкіри. Якщо у вас жирна шкіра, вибирайте праймер з матуючим ефектом. Якщо у вас суха шкіра, вибирайте праймер з зволожуючим ефектом.

Консилер

Консилер - це продукт, який допомагає приховати темні кола під очима, почервоніння та інші недоліки шкіри. Використовуйте консилер, який на один тон світліший за ваш тон шкіри. Нанесіть консилер точково на проблемні ділянки і ретельно розтушуйте.

Тональний крем

Тональний крем допомагає вирівняти тон шкіри і приховати дрібні зморшки. Вибирайте тональний крем, який відповідає вашому тону шкіри. Нанесіть тональний крем тонким шаром і ретельно розтушуйте.

Пудра

Пудра допомагає зафіксувати макіяж і зробити його більш стійким. Нанесіть пудру тонким шаром на все обличчя, уникаючи області навколо очей.

Бронзер

Бронзер допомагає створити ефект тіней на обличчі, що робить його більш рельєфним і молодшим. Нанесіть бронзер на лоб, вилиці, підборіддя і скулы.

Румяна

Румяна допомагають освіжити обличчя і зробити його більш сяючим. Нанесіть румяна на вилиці, рухаючись від носа до скул.

Губна помада

Губна помада - це завершальний штрих, який допомагає завершити образ. Вибирайте яскраву або соковиту помаду, щоб зробити ваші губи більш об'ємними.

Слідкуйте за тим, щоб макіяж був легким і природним. Не переборщуйте з засобами, інакше ви ризикуєте підкреслити зморшки. А також регулярно доглядайте за шкірою, щоб уповільнити процес старіння.

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Ось кілька додаткових порад, які допоможуть вам приховати зморшки за допомогою макіяжу:

Використовуйте світлі відтінки макіяжу. Світлі відтінки допомагають відвернути увагу від зморшок.

Наносьте макіяж тонкими шарами. Тонкий шар макіяжу лягає рівномірніше і менш помітно.

Ретельно розтушуйте макіяж. Ретельне розтушовування допоможе приховати переходи між різними відтінками макіяжу.

Не забувайте про догляд за шкірою. Регулярний догляд за шкірою допоможе уповільнити процес старіння і зробити зморшки менш помітними.

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