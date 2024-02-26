Який макіяж треба робити жінкам, які носять окуляри: правила, про які варто знати

Окуляри - це модний аксесуар, здатний підкреслити вашу індивідуальність. Проте, роблячи щоденний макіяж, варто брати до уваги деякі нюанси. Деякі моделі можуть візуально зменшувати очі - в такому разі добре нанести світлий олівець вздовж лінії росту вій, аби "розкрити" погляд та збільшити зовнішній кут ока.

Візажистка Ліза Елдрідж поділилася цінними порадами щодо мейкапу з окулярами. Вона радить уникати важких темних ліній на нижніх повіках та інших акцентів, котрі "пригнічують" погляд.

Як фарбувати вії

Занадто довгі нафарбовані вії, що постійно торкаються лінз, можуть докучати, - пояснила Ліза. Отож, краще вибрати туш без ефекту подовження, а зі щіточкою для рівномірного розчісування.

Також добре трохи "закрутити" вії перед фарбуванням: легкий вигин допоможе спрямувати волоски догори, а не просто вперед.

Ще один варіант - фарбувати лише тонкі кінчики нижніх вій. Це створить ефект широко розплющених очей. Гарним доповненням стане розмита темна лінія у верхній частині.

Як уникнути проблем з тональним кремом

Якщо ви носите окуляри весь день, під оправою можуть з'являтися плями від крему. Щоб цього уникнути, наносьте тональний крем лише на "зону ризику". Також обирайте крем з матуючим ефектом - він приховає небажаний блиск.

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Зробіть акцент на губах

Відверніть увагу та додайте драматизму за допомогою яскравої помади. Для посилення ефекту можна додати трохи перламутрових тіней на очі.

Як наносити рум'яна

Якщо оправа маленька і торкається орбітальної кістки, наносьте рум'яна класично - на "яблука" щік. Якщо оправа більшого розміру, скористайтеся великим м'яким пензликом у формі літери "С", починаючи від вилиць і затушовуючи до скронь.

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