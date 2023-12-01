Який з вітамінів подвоює втрату ваги без дієт: нове дослідження

Нове дослідження показало, що люди, які приймають добавки з вітаміном D, можуть втратити вагу, навіть не дотримуючись дієт або не змінюючи спосіб життя.

Дослідження, опубліковане в Міжнародному журналі профілактичної медицини, включало 50 жінок із зайвою вагою та ожирінням. Половина з них отримували дози вітаміну D, еквівалентні майже 10 000 МО на день протягом шести тижнів. Інша половина отримувала плацебо.

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Результати показали, що люди, які приймали вітамін D, втратили 3,5 фунта після прийому вітаміну D протягом шести тижнів. У той час як у групі плацебо не було істотної втрати ваги.

Автори дослідження вважають, що вітамін D може сприяти втраті ваги, впливаючи на кілька факторів, включаючи:

Гормональний баланс: Вітамін D може допомогти регулювати вироблення гормонів, які впливають на апетит і метаболізм.

Інфламація: Вітамін D може допомогти зменшити запалення, яке може сприяти накопиченню жиру.

Мікрофлора кишечника: Вітамін D може допомогти підтримувати здорову мікрофлору кишечника, яка може відігравати роль у регуляції ваги.

Однак, якщо ви шукаєте спосіб втратити вагу, прийом вітаміну D може бути простим і безпечним способом, який варто спробувати. Однак перед вживанням будь-яких лікарських препаратів не забудьте проконсультуватися з вашим сімейним лікарем.

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