Яку кількість води потребують кімнатні рослини у спеку

Згідно з думкою експертів, надмірний полив дійсно шкодить кімнатним рослинам, але вода сама по собі не є ворогом.Секрет успішного догляду за вашими зеленими друзями криється в балансі води та світла. Про це пише ТСН.

Чому світло таке важливе?

Освітлення в квартирах зазвичай недостатнє для рослин, навіть на найсвітліших підвіконнях. Чим далі рослина знаходиться від вікна, тим вище ризик її загибелі. Нестача світла може призвести до хвороб та шкідників.

Ознаки нестачі та надлишку води:

Жовте листя по всій рослині: ознака надмірного поливу.

ознака надмірного поливу. Коричневе листя: свідчить про нестачу вологи.

свідчить про нестачу вологи. Скручене та зморщене листя: також ознака нестачі води, зазвичай починається з нижнього листя.

також ознака нестачі води, зазвичай починається з нижнього листя. Жовтіюче листя на вологому ґрунті: може бути ознакою кореневої гнилі, що виникає через брак світла та застою води.

Горшкові рослини слід поливати частіше, при необхідності два рази на день, меншою кількістю води. Якщо води занадто багато, вона буде відразу ж стікати через дренажний отвір і не поглинатиметься корінням.

Як перевірити ґрунт:

Вага горщика: Легкий горщик свідчить про потребу в поливі.

Легкий горщик свідчить про потребу в поливі. Прощупайте ґрунт: Вологий ґрунт буде відчуватися прохолодним і важким.

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Що робити, якщо рослина має поганий вигляд:

Перемістіть її ближче до світла.

Перевірте коріння: Якщо воно коричневе і м'яке, обріжте його ножицями.

Якщо воно коричневе і м'яке, обріжте його ножицями. Промийте коріння та пересадіть рослину в свіжий ґрунт.

та пересадіть рослину в свіжий ґрунт. Не поливайте рослину одразу після пересадки. Зачекайте 2-3 дні.

рослину одразу після пересадки. Зачекайте 2-3 дні. Поставте горщик на світле підвіконня.

Пам'ятайте:

Різні рослини мають різні потреби у воді та світлі.

Перевіряйте ґрунт перед поливом.

Не залишайте рослину на сонці після поливу.

Не поливайте рослину занадто часто.

Дотримуючись цих порад, ви зможете створити сприятливі умови для ваших кімнатних рослин, щоб вони радували вас красою та здоров'ям.

Чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні?

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