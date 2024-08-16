Яким добривом треба підживлювати малину після обрізки у серпні
Обрізка малини – це не просто процедура, а мистецтво, яке дозволяє отримати багатий урожай солодких ягід. Розуміння особливостей росту малини допоможе вам правильно формувати кущі і зберегти їх здоров'я. Про це пише gazeta.ua.
Чому важлива обрізка?
- Стимулює ріст нових пагонів: Видаляючи старі, відплодоносили пагони, ми звільняємо місце для молодих, які дадуть урожай наступного року.
- Покращує освітлення і вентиляцію куща: Це запобігає розвитку хвороб і шкідників.
- Збільшує розмір ягід: На молодих пагонах ягоди завжди більші і соковитіші.
Коли обрізати малину?
Найкращий час для обрізки – осінь, після збору врожаю. Саме в цей період легко відрізнити старі пагони від молодих.
Як правильно обрізати?
- Видаліть всі дворічні пагони: Це ті, на яких у цьому році був урожай.
- Залиште 5-7 молодих пагонів: Саме вони дадуть урожай наступного року.
- Скоротіть довжину пагонів: Це стимулює кущення і формування нових пагонів.
- Видаліть хворі і пошкоджені пагони.
Осіння підживка:
Після обрізки важливо підживити малину калійними і фосфорними добривами. Калій зміцнює рослину і підвищує її зимостійкість, а фосфор сприяє розвитку кореневої системи.
Популярні добрива для малини:
- Сульфат калію: покращує смак ягід і підвищує врожайність.
- Суперфосфат: стимулює ріст коренів і цвітіння.
- Деревний попіл: природне добриво, багате на калій і мікроелементи.
Додаткові поради:
- Мульчуйте грунт навколо кущів малини для збереження вологи і захисту від морозів.
- Регулярно оглядайте рослини на наявність шкідників і хвороб.
- Проводите профілактичні обробки від хвороб і шкідників.
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