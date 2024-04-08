Яким овочам віддати перевагу для найбільшої користі здоров'ю

Що несуть в собі такого овочі та зелень?

Овочі містять корисні вітаміни, мінерали, харчові волокна, але деякі вирізняються своєю винятковою користю, як:

1. Шпинат

2. Кейл

3. Броколі

4. Мікрозелень

5. Спаржа

6. Цвітна капуста

7. Морква та інші.

Більшість овочів є низькокалорійними. Загалом, на енергетичну цінність впливає кількість води (чим більший її вміст – тим нижча калорійність), крохмалю і цукрів.

Денна норма овочів для дорослого має складати хоча б 200-300 г.

Памʼятайте, що овочі - це про насичення, засвоєння, повноцінність та здоров’я.